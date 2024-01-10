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10 января, 11:45

Город

Схема движения транспорта временно изменится в центре Москвы

Схема движения транспорта временно изменится в центре Москвы

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Схема движения транспорта временно поменяется в Центральном округе столицы, также изменения коснутся городских парковок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 11 января по 20 ноября 2024 года на участке Фрунзенской набережной в районе дома № 8 закроют одну полосу, кроме того, там нельзя будет оставить машину. С 12 января по 4 февраля будут частично недоступны местные проезды около дома № 3 на Шелепихинском шоссе и дома № 42 в Шмитовском проезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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