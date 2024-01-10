Более 300 светофоров обновили на перекрестках в столице за 2023 год

Московские светофоры становятся умнее и полезнее – сотнями регулировщиков уже управляет искусственный интеллект. Улично-дорожную сеть постоянно тестируют на удобство для водителей и пешеходов. Только в 2023 году на перекрестках обновили и установили более 300 комплексов.

Улучшенные светофоры со светодиодными лентами, видеокамерами, дополнительными секциями и кнопками для пешеходов устанавливают на оживленных дорогах столицы. За какие участки берутся в первую очередь?

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