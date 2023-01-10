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Бочкарев: готовность монолитных конструкций комплекса зданий НКЦ превысила 90%

Бочкарев: готовность монолитных конструкций комплекса зданий НКЦ превысила 90%

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Монолитные конструкции комплекса зданий Национального космического центра готовы уже более чем на 90%. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Во время новогодних праздников работы не останавливали. По словам властей города, это один из ключевых проектов не только для Москвы, но и для страны в целом.

На территории НКЦ будет сразу несколько зданий: научно-технологический кластер, штаб-квартира "Роскосмоса". Высота башни вместе со шпилем составит 288 метров, это будет главный объект Национального космического центра. Между зданиями пройдет сквозная галерея, посетители смогут увидеть образцы аэрокосмической техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствовидеоИван Евдокимов
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