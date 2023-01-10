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Москвичам рассказали о работе городских служб в условиях сильных холодов

Москвичам рассказали о работе городских служб в условиях сильных холодов

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Усиленный режим работы городских служб Москвы продлен из-за морозов

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Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов. Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков сообщил, что особое внимание уделяется уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуется необходимое количество коммунальной техники и рабочих.

Также отмечается, что оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в столице до 11 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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