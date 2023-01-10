Посты записи оборудованы во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи

Посты записи появились во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи. С их помощью удалось оформить уже больше 60 тысяч приемов у специалистов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она заявила, что жителям столицы теперь намного удобнее записываться на инструментальные и лабораторные исследования, а также лечебно-диагностические процедуры. Особенно актуален сервис тем, кому необходимо пройти сразу несколько врачей и обследований.

Посты позволяют администраторам на одном экране увидеть все свободные даты и время и подобрать удобный для обратившегося вариант. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.