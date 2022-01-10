Сильный снегопад осложнил автомобильное движение в Москве

В Москве не прекращается снегопад. Дороги патрулируют 24 мобильных экипажа на случай, если автомобилистам потребуется помощь. Об этом сообщили в Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, мести будет до утра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.