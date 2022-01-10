Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты в 2022 году

В этом году все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, виртуальную карту нельзя потерять, она не может выцвести, не нужно в ней разбирать непонятный почерк врача и носить ее из кабинета в кабинет. Такая карта всегда под рукой – со всей медицинской информацией по ребенку. Для этого город уже завершает оцифровку почти 200 миллионов медицинских документов.

Кстати, на месте картохранилищ обустроят пространства для врачей, причем их назначение определят сами медики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.