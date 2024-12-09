Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 9 декабря.

На ВДНХ открыли Музей героизма. Событие приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечают 9-го числа. Выставку разместили в бывшем павильоне "Зерно", основная экспозиция заняла более тысячи двухсот квадратных метров.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве продлили на сутки. Осадки с небольшими перерывами продолжаются третий день, из-за чего мокрый снег быстро превращается в наледь. Коммунальные службы непрерывно мониторят состояние дорог и проводят уборку территорий.

Первый сеанс ночного катания пройдет на московском катке ВДНХ с 14 на 15 декабря. Новинкой этого зимнего сезона станут коньки с подсветкой. На них смогут покататься 300 посетителей каждого такого сеанса с 23:30 до 02:00. Следующие ночные сеансы пройдут 6 и 25 января, а также 14 февраля.