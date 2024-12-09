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09 декабря, 07:30

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Десятки катков заработали в столице

Десятки катков заработали в столице

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Десятки катков открылись по всей Москве. Для новичков на многих ледовых площадках работают инструкторы. На самые популярные катки, например на Красной площади, ВДНХ или в Парке Горького, нужно приобретать билеты, но есть и бесплатные сеансы в наиболее "разгруженные" часы.

Также бесплатно можно покататься на площадках Московских сезонов. Аренда коньков обойдется в 50 рублей, но необходимо будет внести залог размером в две тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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