Десятки катков заработали в столице

Десятки катков открылись по всей Москве. Для новичков на многих ледовых площадках работают инструкторы. На самые популярные катки, например на Красной площади, ВДНХ или в Парке Горького, нужно приобретать билеты, но есть и бесплатные сеансы в наиболее "разгруженные" часы.

Также бесплатно можно покататься на площадках Московских сезонов. Аренда коньков обойдется в 50 рублей, но необходимо будет внести залог размером в две тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.