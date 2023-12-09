"Мой район. Навигатор": завершены работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений

В столице завершены работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра предприятия.

Модернизацию очистных сооружений начали в 2013 году, за это время специалисты провели огромный объем работ. Например, там работает газопоршневая теплоэлектростанция на биогазе, который вырабатывается в процессе очистки стоков. Она обеспечивает 50% потребностей станции в электроэнергии.

Часть осадка, который образуется в процессе очистки воды, перерабатывается в искусственную биопочву и используется для рекультивации карьеров и полигонов твердых бытовых отходов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".