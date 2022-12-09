Выставка ко Дню героев Отечества открылась в Парке Горького

В Парке Горького открылась выставка ко Дню героев Отечества. Посетители могут узнать об их подвигах. В экспозиции – памятки-таблицы, посвященные Георгиевским кавалерам, героям Первой мировой войны. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Кибовский.

Например, рассказаны истории женщин, которые добровольно пошли на фронт под видом мужчин и получили воинскую награду. Выставка продлится до 26 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.