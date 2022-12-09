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09 декабря, 16:45

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Выставка ко Дню героев Отечества открылась в Парке Горького

Выставка ко Дню героев Отечества открылась в Парке Горького

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В Парке Горького открылась выставка ко Дню героев Отечества. Посетители могут узнать об их подвигах. В экспозиции – памятки-таблицы, посвященные Георгиевским кавалерам, героям Первой мировой войны. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Кибовский.

Например, рассказаны истории женщин, которые добровольно пошли на фронт под видом мужчин и получили воинскую награду. Выставка продлится до 26 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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