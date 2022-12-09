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Новости

09 декабря, 16:45

Общество

Пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 площадках "Московских сезонов"

Пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 площадках "Московских сезонов"

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В Москве открылись пункты по сбору гуманитарной помощи на 19 площадках "Московских сезонов". Все желающие могут подготовить новогодние подарки. Как отметил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, такие пункты уже есть в столичных парках.

Можно принести сладкие подарки, детские игрушки, книжки, настольные игры, а также варежки или теплые носки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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