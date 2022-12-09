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Проект нового жилого квартала утвержден на месте промзоны "Братцево" на севере Москвы

Проект нового жилого квартала утвержден на месте промзоны "Братцево" на севере Москвы

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Промзона "Братцево" станет современным жилым районом – уже утвержден проект нового квартала. Промышленная зона располагается в Войковском районе на севере Москвы.

На данный момент между проездом вдоль Выборгской улицы и Адмирала Макарова находятся устаревшие складские помещения. Вместо них в квартале построят жилые дома по программе реновации, а также появятся школы, детсады и деловой центр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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