13:00Город
Проект нового жилого квартала утвержден на месте промзоны "Братцево" на севере Москвы
Промзона "Братцево" станет современным жилым районом – уже утвержден проект нового квартала. Промышленная зона располагается в Войковском районе на севере Москвы.
На данный момент между проездом вдоль Выборгской улицы и Адмирала Макарова находятся устаревшие складские помещения. Вместо них в квартале построят жилые дома по программе реновации, а также появятся школы, детсады и деловой центр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.