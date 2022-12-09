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Бесплатные катки открылись на фестивальных площадках "Московских сезонов"

Бесплатные катки открылись на фестивальных площадках "Московских сезонов"

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19 бесплатных катков открылись в столице 9 декабря. Они будут работать на фестивальных площадках "Московские сезоны".

Катание организуют по сеансам. Первый начинается в 11:00. Чтобы покататься, необходимо зарегистрироваться в приложении на сайте проекта. Если посетитель опоздает на 30 минут, то система аннулирует запись. Приходить можно со своими коньками или же взять их напрокат.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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