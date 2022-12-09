"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Длина заторов составила 119 километров.

Непросто проехать в сторону ТТК по Варшавскому и Каширскому шоссе. Сразу после выезда из Каширского тоннеля правый ряд занимает неисправный легковой автомобиль.

На ТТК затруднено движение на внутренней стороне от Звенигородского шоссе до улицы Сущевский Вал. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей на Савеловской эстакаде. Длина затора оценивается в четыре километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.