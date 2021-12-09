Трафик на дорогах столицы в дневное время составил 7 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 7 баллов. Придется сбросить скорость на Сущевском Валу.

Плотный поток сформировался на улице Нижняя Масловка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.