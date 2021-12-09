В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ сделают зону отдыха

Плавучий спа-комплекс и сад с водными растениями появятся в Москве. Новую зону отдыха оборудуют на берегу Москвы-реки около затона Новинки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На территории от бывшего завода ЗИЛ до парка развлечений "Остров Мечты" установят детские, спортивные и игровые площадки, высадят деревья и кустарники. На территории появятся пешеходные и велодорожки.

Также реконструируют здание и причал Южного речного вокзала. Рядом с ним появятся галереи современного искусства, офисы, торговые помещения и рестораны.

Более того, в ближайшие годы в столице реконструируют и благоустроят больше 120 километров набережных Москвы-реки.

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