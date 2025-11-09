Посетители катка в "Коломенском" увидят живописные зимние виды

Самый большой каток Москвы на ВДНХ начнет работу в ближайшее время. Живописные зимние виды откроются и для посетителей катка в "Коломенском". В парке Горького продолжается монтаж сезонного катка с системой искусственного поддержания температуры льда.

Специалисты отмечают, что для этого используется сложная система циркуляции хладагента по всей площади площадки. Спортивный комплекс "Кант" готовит к открытию лыжные трассы и склоны, где будут отдельные зоны для обучения детей и свободного катания взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.