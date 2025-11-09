Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 16:15

Город

Посетители катка в "Коломенском" увидят живописные зимние виды

Посетители катка в "Коломенском" увидят живописные зимние виды

Настольный теннис стал одним из самых популярных видов спорта у москвичей

Памятник актеру Александру Ширвиндту открыли на Новодевичьем кладбище

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Москве

Сезонная айва появилась в продаже на московских ярмарках

Турниры спартакиады "Мой спортивный район" проходят в столице

Самый большой каток Москвы на ВДНХ откроется в ближайшее время

На экспозиции на Красной площади выствлена техника периода Великой Отечественной войны

Сергей Собянин сообщил о строительстве крупного образовательного комплекса в Раменках

Водитель такси присвоил рюкзак пассажира с деньгами и документами

Самый большой каток Москвы на ВДНХ начнет работу в ближайшее время. Живописные зимние виды откроются и для посетителей катка в "Коломенском". В парке Горького продолжается монтаж сезонного катка с системой искусственного поддержания температуры льда.

Специалисты отмечают, что для этого используется сложная система циркуляции хладагента по всей площади площадки. Спортивный комплекс "Кант" готовит к открытию лыжные трассы и склоны, где будут отдельные зоны для обучения детей и свободного катания взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья ТащинаЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика