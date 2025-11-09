Почти 1,5 тысячи катков откроются в столице к концу ноября

Москва готовит масштабную программу зимних уличных развлечений. К концу ноября в городе откроются около полутора тысяч катков. Самым красивым местом для катания традиционно станет ВДНХ, где ледовые дорожки оборудуют вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Площадь катка на ВДНХ составит более 20 тысяч квадратных метров, что позволит одновременно кататься примерно пяти тысячам человек. Каток будет работать ежедневно с 11:00 до 23:00, а в праздники и выходные – с 10:00. Также в городе планируют оборудовать лыжные трассы.

