09 ноября, 00:00Город
"Приключение улиц": шоссе Энтузиастов
Музыкант, композитор, художник, театральный продюсер Стас Намин поделится в своем авторском проекте "Приключения улиц" удивительными историями о древней и недавней истории улиц Москвы. В этом выпуске пойдет речь о шоссе Энтузиастов.
В нем Намин погрузит зрителей в мир необычных фактов и легенд, а также познакомит с архитектурными памятниками и фантастическими планами новаций, которые будут воплощены в столице в самом ближайшем будущем.
Подробнее – в программе "Приключение улиц".