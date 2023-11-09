Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 19:45

Город

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились возле Южного речного вокзала

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились возле Южного речного вокзала

В Москве выросла посещаемость кафе и ресторанов с января 2023 года

Ярмарка регионов открылась на Новом Арбате

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

"Мой район. Навигатор": монтаж катка начался на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": ярмарка локальных производителей открылась на Тверской площади

"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": более 11 км дорог построят на территории Мневниковской поймы

Стотысячный домовой указатель установили на улице Маршала Рыбалко

Звуковую систему обновили в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства территории Южного речного вокзала. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Работы выполнялись в несколько этапов. В результате замостили пешеходную зону, организовали удобные подъезды для транспорта и парковку. Напротив вокзала оборудовали остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика