Прогулочная набережная и зоны отдыха появились возле Южного речного вокзала

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства территории Южного речного вокзала. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Работы выполнялись в несколько этапов. В результате замостили пешеходную зону, организовали удобные подъезды для транспорта и парковку. Напротив вокзала оборудовали остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью.

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