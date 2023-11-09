Стотысячный домовой указатель установили на улице Маршала Рыбалко

В столице установили 100-тысячный домовый указатель. Он появился на улице Маршала Рыбалко.

Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Она сделала передвижение по городу более комфортным. Москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК и МЦД, историческому месту или памятнику, а также к больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.

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