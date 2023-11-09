Экспозиция "Слава и величие парфюмеров царской России" открылась на ВДНХ

В Музее Гаража особого назначения ФСО открылась экспозиция "Слава и величие парфюмеров царской России – поставщиков высочайшего двора". Там представлены редчайшие экспонаты из частных коллекций – это духи и одеколоны, помады, пудры и многое другое из дореволюционной эпохи.

Некоторые из этих предметов, как сообщают организаторы, сохранились до нашего времени в единственном экземпляре. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.