Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 15:45

Город

Экспозиция "Слава и величие парфюмеров царской России" открылась на ВДНХ

Экспозиция "Слава и величие парфюмеров царской России" открылась на ВДНХ

Новости часа: мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году

Обновленный павильон "Макет Москвы" открыли на ВДНХ после реконструкции

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

В Москве установили 100-тысячный домовый указатель

"Актуальный репортаж": в столице выросла посещаемость ресторанов на 8%

Стотысячный домовой указатель установили в столице 9 ноября

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Новости часа: Собянин рассказал о начале строительства моста на западе Москвы

Павильон "Макет Москвы" открыли после реконструкции на ВДНХ

В Музее Гаража особого назначения ФСО открылась экспозиция "Слава и величие парфюмеров царской России – поставщиков высочайшего двора". Там представлены редчайшие экспонаты из частных коллекций – это духи и одеколоны, помады, пудры и многое другое из дореволюционной эпохи.

Некоторые из этих предметов, как сообщают организаторы, сохранились до нашего времени в единственном экземпляре. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкидосугвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика