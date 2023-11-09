В Москве установят 100-тысячный домовый указатель 9 ноября

Система пешеходной навигации в Москве продолжает активно развиваться. Так, 9 ноября в столице на улице Маршала Рыбалко установят 100-тысячный домовой указатель. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Благодаря созданию единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу, например, к ближайшей станции метро, остановке транспорта, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.