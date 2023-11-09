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09 ноября, 12:00

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Москвичам рассказали, что изменилось в организации пространства рядом с метро

Москвичам рассказали, что изменилось в организации пространства рядом с метро

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В Москве начали изменять территории у станций метро. Например, завершилось благоустройство у десяти станций БКЛ, также пространства стали меняться и у старых платформ.

Отмечается, что в городе пересмотрели подход к организации территорий рядом с транспортными объектами. Вместо узких пешеходных дорог и ларьков стали возникать скверы. Известно, что в Москве благоустроят еще около 60 транспортных объектов: станций метро, МЦД и четырех городских вокзалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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