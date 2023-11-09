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09 ноября, 11:30

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Стотысячный домовой указатель установят в Москве 9 ноября

Стотысячный домовой указатель установят в Москве 9 ноября

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Система пешеходной навигации в Москве продолжает активно развиваться. Так, 9 ноября в столице на улице Маршала Рыбалко установят 100-тысячный домовой указатель. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Благодаря созданию Единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу, например, к ближайшей станции транспорта, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.

Как отметил Бирюков, система создается в Москве с 2014 года и является важной составляющей комфортной городской среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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