09 ноября, 11:30Город
Стотысячный домовой указатель установят в Москве 9 ноября
Система пешеходной навигации в Москве продолжает активно развиваться. Так, 9 ноября в столице на улице Маршала Рыбалко установят 100-тысячный домовой указатель. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Благодаря созданию Единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу, например, к ближайшей станции транспорта, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.
Как отметил Бирюков, система создается в Москве с 2014 года и является важной составляющей комфортной городской среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.