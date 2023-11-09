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09 ноября, 10:00

Город

Почти 50 тыс консультаций получили москвичи по программе реновации с начала года

Почти 50 тыс консультаций получили москвичи по программе реновации с начала года

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Более 47 тысяч москвичей с начала этого года получили консультации, связанные с вопросами о программе реновации. Чаще всего горожане обращались в специально организованный Общественный штаб. Также ответить на вопросы готовы в едином контактном центре Стройкомплекса и департаменте градостроительной политики Москвы.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, самыми частыми были вопросы, связанные с механизмом переселения и гарантиями для участников программы реновации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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