Почти 50 тыс консультаций получили москвичи по программе реновации с начала года

Более 47 тысяч москвичей с начала этого года получили консультации, связанные с вопросами о программе реновации. Чаще всего горожане обращались в специально организованный Общественный штаб. Также ответить на вопросы готовы в едином контактном центре Стройкомплекса и департаменте градостроительной политики Москвы.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, самыми частыми были вопросы, связанные с механизмом переселения и гарантиями для участников программы реновации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.