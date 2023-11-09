09 ноября, 07:45Город
Новый городской квартал построят в районе Тропарево-Никулино
Новый городской квартал появится в районе Тропарево-Никулино. Жилые дома, школы и детские сады построят на месте трех заброшенных участков между станциями метро "Озерная" и "Тропарево".
После того, как транспортная доступность района улучшилась, он стал привлекательным для инвесторов. Застройщики готовы вложить в развитие территории 40,5 миллиарда рублей.
На эти деньги возведут более 244 тысяч квадратных метров жилья и свыше 14 тысяч квадратных метров социальных объектов. Проект позволит создать около 500 новых рабочих мест.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.