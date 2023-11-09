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09 ноября, 07:45

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Новый городской квартал построят в районе Тропарево-Никулино

Новый городской квартал построят в районе Тропарево-Никулино

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Новый городской квартал появится в районе Тропарево-Никулино. Жилые дома, школы и детские сады построят на месте трех заброшенных участков между станциями метро "Озерная" и "Тропарево".

После того, как транспортная доступность района улучшилась, он стал привлекательным для инвесторов. Застройщики готовы вложить в развитие территории 40,5 миллиарда рублей.

На эти деньги возведут более 244 тысяч квадратных метров жилья и свыше 14 тысяч квадратных метров социальных объектов. Проект позволит создать около 500 новых рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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