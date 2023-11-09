Музей космонавтики пригласил москвичей на мастер-классы "Индикатор невесомости"

Музей космонавтики пригласил москвичей на серию мастер-классов под названием "Индикатор невесомости". Он стартует 16 ноября.

Организаторы обещают показать всем желающим небольшое устройство, с помощью которой космонавты определяют границу между Землей и космосом. Кроме того, запланировано интерактивное занятие по космической живописи. Участники смогут запечатлеть пейзажи, увиденные участниками орбитальных миссий.

Вход на мероприятие бесплатный, но нужно заранее пройти онлайн-регистрацию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.