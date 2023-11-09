Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 07:30

Город

Музей космонавтики пригласил москвичей на мастер-классы "Индикатор невесомости"

Музей космонавтики пригласил москвичей на мастер-классы "Индикатор невесомости"

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Монтаж катка начался на Красной площади

Автобусный маршрут 646 на юго-востоке Москвы станет электробусным

Мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева введут в эксплуатацию в 2025 году

Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 ноября

Концерт "Мы вместе" прошел во Дворце культуры "Губкинец" в Москве

Москвичам сообщили, что можно купить на ярмарке локальных производителей в столице

Еще пять "выделенок" для общественного транспорта заработали в Москве

Музей космонавтики пригласил москвичей на серию мастер-классов под названием "Индикатор невесомости". Он стартует 16 ноября.

Организаторы обещают показать всем желающим небольшое устройство, с помощью которой космонавты определяют границу между Землей и космосом. Кроме того, запланировано интерактивное занятие по космической живописи. Участники смогут запечатлеть пейзажи, увиденные участниками орбитальных миссий.

Вход на мероприятие бесплатный, но нужно заранее пройти онлайн-регистрацию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика