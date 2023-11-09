Автобусный маршрут 646 на юго-востоке Москвы станет электробусным

Еще один маршрут наземного общественного транспорта столицы станет электробусным. На новые экологичные машины с 11 ноября переходит автобус 646, который перевозит пассажиров на юго-востоке Москвы.

Он соединяет районы Марьино и Печатники, проходит через одноименные станции метро, а также МЦД Перерва, Депо и Печатники. Как рассказали в Дептрансе, в рабочий день на этом направлении в среднем совершается около двух тысяч поездок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.