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В Москве завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта

В Москве завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта

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Строители завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта. Речь идет об отрезке от станции метро "Октябрьская" до Университетского проспекта. Это продолжение работ, начатых в прошлом году, когда делали участок от МКАД до улицы Кравченко.

На Ленинском проспекте полностью обновлена дорожная инфраструктура. Там появились новые светофоры, знаки и освещение, обновлены все инженерные коммуникации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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