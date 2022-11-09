В Москве завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта

Строители завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта. Речь идет об отрезке от станции метро "Октябрьская" до Университетского проспекта. Это продолжение работ, начатых в прошлом году, когда делали участок от МКАД до улицы Кравченко.

На Ленинском проспекте полностью обновлена дорожная инфраструктура. Там появились новые светофоры, знаки и освещение, обновлены все инженерные коммуникации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.