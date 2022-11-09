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Бочкарев: готовность скоропомощного комплекса на территории Склифа превысила 95%

Бочкарев: готовность скоропомощного комплекса на территории Склифа превысила 95%

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В НИИ Склифосовского завершают строительство корпуса скорой помощи с вертолетной площадкой. Готовность комплекса составляет 95%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

В данный момент там идут внутренние отделочные работы. Также продолжается благоустройство территории возле нового корпуса. Это будет не единственный комплекс неотложной помощи такого формата в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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