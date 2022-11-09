Бочкарев: готовность скоропомощного комплекса на территории Склифа превысила 95%

В НИИ Склифосовского завершают строительство корпуса скорой помощи с вертолетной площадкой. Готовность комплекса составляет 95%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

В данный момент там идут внутренние отделочные работы. Также продолжается благоустройство территории возле нового корпуса. Это будет не единственный комплекс неотложной помощи такого формата в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.