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Новая зона отдыха появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы

Новая зона отдыха появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы

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Новая зона отдыха появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы. На территории в 800 метров обновили дорожное покрытие и модернизировали систему освещения.

Для детей специалисты обустроили три большие игровые площадки. Первая включает в себя игровой комплекс с лабиринтом и горками. Вторая площадка оформлена в экостиле с деревянными конструкциями и батутами. А третья рассчитана на малышей: для них были установлены множество качелей и развивающие головоломки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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