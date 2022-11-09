Новая зона отдыха появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы. На территории в 800 метров обновили дорожное покрытие и модернизировали систему освещения.

Для детей специалисты обустроили три большие игровые площадки. Первая включает в себя игровой комплекс с лабиринтом и горками. Вторая площадка оформлена в экостиле с деревянными конструкциями и батутами. А третья рассчитана на малышей: для них были установлены множество качелей и развивающие головоломки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.