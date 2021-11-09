Столичную коммунальную технику перевели на зимний режим работы. Наготове находятся тысячи дорожно-уборочных машин. На особо опасных участках МКАД и ТиНАО круглосуточно дежурят более 40 тягачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.