09 октября, 20:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 октября

Станцию метро "Печатники" воссоздали на площадке центра обучения "Профессии будущего"

Первый снег в Москве может выпасть 14 октября

Новости Москвы: вторые вестибюльные двери начали устанавливать на зиму в столичном метро

Три человека спасены при пожаре в квартире жилого дома на севере Москвы

"Новости дня": новый учебный корпус в Свиблове сможет вместить более 500 учеников

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Циклон "Барбара" принесет в Москву похолодание и дожди

Летучие мыши не переносят бешенство в столичном регионе

"Новости дня": молодожены выбрали красивые даты для росписи в Москве в 2026 году

Житель Москвы установил камеру на окне 17-этажного дома, чтобы наблюдать за своим автомобилем на парковке после того, как ему повредили машину. Однако одному из жильцов не понравилось такое нововведение, поэтому он обратился в полицию. При этом мужчина считает, что установил устройство по закону – на своем имуществе, а не общедомовом. Спустя время камеру демонтировал промышленный альпинист.

В Москве жители пытаются добиться закрытия частного зоопарка, который находится в районе Кунцево. Посетители заявляют, что кенгуру, еноты, козы и павлины живут в неподобающих условиях. Например, животных поселили в небольшие вольеры, где практически нельзя подвинуться. После жалоб в зоосад с проверкой пришли сотрудники прокуратуры.

В Москве ожидается похолодание. В субботу, 11 октября, температура составит 10−12 градусов, а на следующий день – 7−9 градусов. Это ниже нормы на 1−2 градуса. На выходных ожидается облачная погода с продолжительными дождями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

