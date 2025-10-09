Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 октября

Житель Москвы установил камеру на окне 17-этажного дома, чтобы наблюдать за своим автомобилем на парковке после того, как ему повредили машину. Однако одному из жильцов не понравилось такое нововведение, поэтому он обратился в полицию. При этом мужчина считает, что установил устройство по закону – на своем имуществе, а не общедомовом. Спустя время камеру демонтировал промышленный альпинист.

В Москве жители пытаются добиться закрытия частного зоопарка, который находится в районе Кунцево. Посетители заявляют, что кенгуру, еноты, козы и павлины живут в неподобающих условиях. Например, животных поселили в небольшие вольеры, где практически нельзя подвинуться. После жалоб в зоосад с проверкой пришли сотрудники прокуратуры.

В Москве ожидается похолодание. В субботу, 11 октября, температура составит 10−12 градусов, а на следующий день – 7−9 градусов. Это ниже нормы на 1−2 градуса. На выходных ожидается облачная погода с продолжительными дождями.

