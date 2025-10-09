Фонтаны на Центральной аллее ВДНХ подготовили к зимнему сезону. Работы по их консервации заняли 2 дня. Перед отключением сложные архитектурно-художественные сооружения с множеством декоративных элементов бережно промыли.

Все работы проводились только вручную с использованием специального биоразлагаемого средства и мягких щеток. Завершил процесс мытья аппарат высокого давления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.