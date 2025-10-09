Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 07:00

Город

Фонтаны на Центральной аллее ВДНХ подготовили к зимнему сезону

Фонтаны на Центральной аллее ВДНХ подготовили к зимнему сезону

Три автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве

Столичные невесты начали выбирать эпатажные сценарии для девичников

Будущие молодожены Москвы разобрали все красивые даты 2026 года

Третий сезон программы профориентации начался в столичном центре "Профессии будущего"

310 детей родились в Москве 8 октября

Жители и гости Москвы смогут посетить автобусную экскурсию по булгаковским местам

Столичные риелторы стали предлагать подвальные помещения в качестве жилья

"Утро": температура воздуха в Москве составит 14 градусов 9 октября

Столовые в старинных особняках стали популярной альтернативой ресторанам в Москве

Фонтаны на Центральной аллее ВДНХ подготовили к зимнему сезону. Работы по их консервации заняли 2 дня. Перед отключением сложные архитектурно-художественные сооружения с множеством декоративных элементов бережно промыли.

Все работы проводились только вручную с использованием специального биоразлагаемого средства и мягких щеток. Завершил процесс мытья аппарат высокого давления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика