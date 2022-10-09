Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:15

Город

Рабочие приступили к внутренней отделке пяти станций на Троицкой линии метро

Рабочие приступили к внутренней отделке пяти станций на Троицкой линии метро

Новости последнего часа: переправа через Керченский пролив работает стабильно

Москвичам рассказали о строительстве станций Троицкой линии метро

В школах Москвы появились классы предпрофессиональной подготовки

Тарифы изменились на парковках в районе ВДНХ

Коммунальщики приступили к подготовке столичных дорог к зиме

В Москве закрылся мотосезон

Промзону в Даниловском районе превратили в набережную

"Москва глазами": рыбак

Промзону в Даниловском районе реорганизовали в набережную

Специалисты приступили к внутренней отделке пяти станций на Троицкой линии метро. Между платформами "Вавиловская" и "Новаторская" проложили тоннель.

Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно. Она также позволит разгрузить Сокольническую и Калужско-Рижскую линии метро. Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев выразил уверенность, что в следующем году начнутся подготовительные работы по подготовке площадок будущего строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городметровидеоЕлизавета ЯкушеваДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика