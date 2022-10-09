Рабочие приступили к внутренней отделке пяти станций на Троицкой линии метро

Специалисты приступили к внутренней отделке пяти станций на Троицкой линии метро. Между платформами "Вавиловская" и "Новаторская" проложили тоннель.

Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно. Она также позволит разгрузить Сокольническую и Калужско-Рижскую линии метро. Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев выразил уверенность, что в следующем году начнутся подготовительные работы по подготовке площадок будущего строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

