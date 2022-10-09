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Город

Москвичам рассказали о строительстве станций Троицкой линии метро

Москвичам рассказали о строительстве станций Троицкой линии метро

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На эскалаторной галерее на Воробьевых горах устанавливают витражи

Специалисты начали работы по восстановлению эскалаторной галереи на Воробьевых горах

В столице строится новая радиальная линия метро – Троицкая. Специалисты уже приступили к внутренней отделке пяти станций, а между платформами "Вавиловская" и "Новаторская" проложили тоннель.

Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно, она также позволит разгрузить Сокольническую и Калужско-Рижскую линии подземки. Где появятся новые станции? И когда они примут первых пассажиров? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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