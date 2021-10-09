На ВДНХ уже начали строить зимний каток. Он будет огромным – около 20 тысяч квадратов. Появятся пункты проката, ресторан, бизнес-павильон и пешеходный мост. Будет и отдельный каток для детей.

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