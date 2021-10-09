Фильмы о космосе в планетарии стали еще зрелищнее

Попасть в обновленный планетарий можно будет уже в воскресенье. Обещают, что теперь фильмы о космосе станут еще красочнее. 25-метровый экран-купол модернизировали. Изображение стало заметно лучше. В репертуаре есть разные фильмы, в том числе для детей. Например, маленьким зрителям расскажут про то, как на небе появляется радуга, а взрослым – о природе темной материи и рождении планеты. К открытию в Большом звездном зале подготовили премьеру – 4D-мультфильм "Секреты гравитации". Посмотреть расписание и купить билет можно на сайте планетария. В программе есть еще лекции и экскурсии.

Подробнее – на телеканале Москва 24.