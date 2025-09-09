Новости Москвы: около 7 тысяч семей переехали в новое жилье по реновации в ЮЗАО

Около 7 тысяч семей переехали в новое жилье в ЮЗАО с начала программы реновации. В Конькове ключи от новых квартир получили 1,5 тысячи семей, почти столько же – в Академическом районе и Зюзине. Еще более 650 семей переехали в Котловке.

Более 160 миллионов поездок совершено на МЦД-4 со дня его запуска. Два года назад открылась самая протяженная линия диаметров. Сегодня пассажиропоток превышает 300 тысяч поездок в сутки, что вдвое больше показателей 2022 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.