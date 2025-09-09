В Москве открылась регистрация на проект "Открой#Моспром"

Проект "Открой#Моспром" приглашает на экскурсии по московским заводам. Регистрация на участие уже открыта, туры пройдут 13 сентября. Программа рассчитана на участников всех возрастов – детей, подростков и взрослых.

В этом году проект объединяет более 140 предприятий. Участники смогут посетить кондитерский концерн "Бабаевский", где изготавливают сладости уже 220 лет, и завод "Очаково", чтобы узнать секреты приготовления традиционного кваса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.