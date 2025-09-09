Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 13:15

Город

В Москве открылась регистрация на проект "Открой#Моспром"

В Москве открылась регистрация на проект "Открой#Моспром"

Осенняя погода придет в Москву в конце сентября

Роспотребнадзор выявил нарушения в двух ресторанах в центре Москвы

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 9 сентября

Сергей Собянин открыл новый мост через Шелепихинскую набережную

"Ночь спорта" пройдет на центральных улицах Москвы 20 сентября

Синоптик Евгений Тишковец ответил на вопросы о погоде в Москве

Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Два ресторана закрыли в центре Москвы из-за нарушений

Около 85% объема российского рынка беспилотных систем сконцентрировано в столице

Проект "Открой#Моспром" приглашает на экскурсии по московским заводам. Регистрация на участие уже открыта, туры пройдут 13 сентября. Программа рассчитана на участников всех возрастов – детей, подростков и взрослых.

В этом году проект объединяет более 140 предприятий. Участники смогут посетить кондитерский концерн "Бабаевский", где изготавливают сладости уже 220 лет, и завод "Очаково", чтобы узнать секреты приготовления традиционного кваса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика