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Новости

09 сентября, 07:00

Город

Жителям столицы представили культурную афишу на 9 сентября

Жителям столицы представили культурную афишу на 9 сентября

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Москвичам рассказали, как провести свободное время 9 сентября

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Москчиам рассказали, как провести свободное время 9 сентября. В программу мероприятий вошли два фестиваля, кинопоказ и выставка. Так, в ИЦ "Сколково" проходит ежегодный фестиваль паблик-арта "Здесь и сейчас", объединяющий науку и искусство, а в кино можно посмотреть фильм "Затерянные" с Егором Корешковым и Никитой Кологривым.

Между тем в центре "Марс" можно увидеть две выставки – "Город Сад" и "Алхимия искусства". Кроме того, до 15 сентября будет идти фестиваль "Усадьбы Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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