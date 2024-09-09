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Новости

09 сентября, 08:00

Город

Москвичам рассказали, как провести свободное время 9 сентября

Москвичам рассказали, как провести свободное время 9 сентября

Более 60 компаний объединились в специальный кластер в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Последнюю развязку клеверного типа реконструировали на МКАД

Столичные дрифтеры собрались на фестивале технических видов спорта 7–8 сентября

Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" завершился

Собянин сообщил о скором открытии велопешеходного моста через Нагатинский затон

Реконструкцию "Речной порт" показали на площадке "Времена и эпохи" в "Музеоне"

"Цифровое Телевидение" приняло участие в праздновании Дня города в парке "Москино"

Посетители гастрофестиваля на Манежной площади купили чебуреки с крабом более 13 тыс раз

Новости часа: заключительный розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Для москвичей подготовили культурную афишу на понедельник, 9 сентября. В нее вошли фестиваль, спектакль, городской проект и кинопоказ. Так, в ИЦ "Сколково" проходит фестиваль паблик-арта "Здесь и сейчас", объединяющий науку и искусство, а в МАМТ – показ оперы "Турандот".

Кроме того, в "ГЭС-2" стартовал проект "Палисадник", в рамках которого гости могут увидеть 27 видов растений: от голубики и земляники до боярышника и лаванды. А в кинотеатрах можно посмотреть фильм "Планета Джанет" с Джулианой Николсон в главной роли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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