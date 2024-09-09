Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Первый участок Троицкой линии метрополитена от "Новаторской" до "Тютчевской" протянулся на 8,3 километра, сообщил Сергей Собянин. На участке открыты 4 станции: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".

"С 2014 года на Сокольнической линии метрополитена были открыты восемь станций, за четырьмя из них построены оборотные тупики. Они необходимы для смены направления движения и отстоя подвижного состава. За станцией "Тропарево" находится однопутный тупик, за станциями "Саларьево", "Новомосковская" и "Потапово" – двухпутные", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Кроме того, открыты 4 последних объекта кампуса МГТУ имени Баумана: Центральный кластер, "Квантум Парк", общежития и мост через Яузу. Общая площадь учебных зданий – более 65 тысяч квадратных метров, а в новых общежитиях смогут жить 2 300 студентов.