Аттракционы в Москве 10 сентября будут работать бесплатно

Аттракционы в городских парках 10 сентября, как и 9 сентября, будут работать бесплатно. Такое решение было принято, поскольку именно оно набрало наибольшее число голосов во время тестового голосования перед выборами мэра Москвы.

Речь идет более чем о 250 аттракционах и свыше 20 парках. Предварительная регистрация не потребуется, попасть на аттракционы можно будет в порядке живой очереди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

