Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября

9 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в столице южный участок Московского скоростного диаметра – от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД. Это крупнейший проект, который улучшит транспортную доступность более чем для 20 районов города.

Также в День города в Москве запустили движение по проспекту Багратиона. Шестиполосная магистраль длиной порядка десяти километров проходит от "Москвы-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД и Молодогвардейской улицы.

Второй день выборов мэра Москвы прошел без нарушений. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. По данным организации, проголосовали уже более 2,5 миллиона москвичей.

В Москве в субботу прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов". Призовые баллы получили 1 миллион 94 тысячи 159 человек. Их определили методом случайного выбора среди тех, кто принял участие в электронном голосовании накануне.

Об этих и других новостях уходящего дня – в эфире телеканала Москва 24.

