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09 сентября, 10:00

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Два новых корпуса МГТУ имени Баумана открыли в столице

Два новых корпуса МГТУ имени Баумана открыли в столице

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Два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана открыли в столице. Одним из них стало историческое здание "Фанагорийских казарм".

На территории университета реконструируют исторические здания и возводят новые. Всего в рамках проекта комплексного развития МГТУ планируют строительство и реконструкцию 14 зданий. Их общая площадь составит около 170 тысяч квадратных метров.

Что изменится для студентов и преподавателей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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