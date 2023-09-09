Два новых корпуса МГТУ имени Баумана открыли в столице

Два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана открыли в столице. Одним из них стало историческое здание "Фанагорийских казарм".

На территории университета реконструируют исторические здания и возводят новые. Всего в рамках проекта комплексного развития МГТУ планируют строительство и реконструкцию 14 зданий. Их общая площадь составит около 170 тысяч квадратных метров.

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