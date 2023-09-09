Движение транспорта изменится в столице 9 и 10 сентября

В выходные, 9 и 10 сентября, в связи с праздничными мероприятиями в нескольких округах столицы изменится схема движения. В субботу с 08:00 до окончания мероприятий нельзя повернуть с Хамовнического вала на улицу Доватора, а с 18:00 перекроют переулок Хользунова и дублер Комсомольского проспекта.

Кроме того, нельзя будет проехать на улице генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта с 12:00 и до 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.