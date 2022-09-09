Праздничную подсветку ко Дню города можно увидеть на медиафасаде дома-книжки на Арбате. Поздравления сменяются общими планами города.

Архитектурно-художественная подсветка установлена на Арбате, Тверской улице и других центральных магистралях. К празднику украсили площадки в каждом районе столицы.

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